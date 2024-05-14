Максим Аверин застрял в холодной расселине на съемках «Склифосовского»

Мария Куликова поделилась трудностями съемок в 11-м сезоне сериала «Склифосовский». По сюжету, герои отправляются в Карелию, причем локации для этих съемок были найдены в Подмосковье. Съемочный процесс сопровождался лютыми холодами. Ситуацию усугубляло то, что все вагончики с горячей едой остались далеко от площадки. Тяжелее всего пришлось Максиму Аверину, который оказался в невыносимых условиях.

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- Хуже всего пришлось Максу, который торчал в этой расселине, потому что его очень тяжело было туда затащить, - рассказала «Телепрограмме» Мария Куликова. - Это было достаточно высоко. И Максим уже не спускался вниз. Они его, бедолагу, туда поставили. Так он там и торчал! И мне, конечно, было очень жалко Макса.

Сейчас Мария Куликова снялась в более комфортных условиях в сериале «Свет во тьме» в пяти километрах от своего дома. Действие кинопроекта частично происходит в настоящем монастыре.

- В монастыре мы снимали по большей части уличные сцены, - рассказала актриса. - Это очень красиво. Кельи мы не снимали, чтобы не тревожить никого из местных жителей. И нам предоставили совершенно прекрасный храм с большим количеством святынь, артефактов. К тому же для нас провели небольшую экскурсию по территории. В общем, мы никого не побеспокоили.

Как мы сообщали ранее, съемки двенадцатого сезона многосерийной медицинской драмы «Склифосовский» завершились в Кисловодске (где отсутствуют сцены с героиней Марии Куликовой). Они прошли в таких местах города, как национальный парк «Кисловодский», железнодорожный вокзал, санаторий имени Г.К.Орджоникидзе, а также урочище Джилы-Су в Кабардино-Балкарской республике,