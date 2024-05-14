61-летний Том Круз оголил торс на новых фото и взволновал фанатов

Американский актер, режиссер и продюсер Том Круз попал в объектив папарацци и взволновал фанатов. Соответствующие снимки и комментарии появились на сайте издания Daily Mail.

61-летний артист решил искупаться в море во время съемок фильма на Майорке. На новых фото звезда фильма «Миссия невыполнима» предстал в шортах темно-синего цвета и с оголенным торсом.

Читатели портала удивились внешнему виду кумира, о чем принялись писать в комментариях под материалом.

«Некоторые люди так выглядят в 30 лет. К сожалению, с возрастом все обвисает», «У него очень странная форма живота, как будто у него были имплантаты», «Я знаю, что ему 61 ​​год, но, честно говоря, я думал, что он в лучшей форме», «Предполагаю, что его тело будет выглядеть совсем по-другому, когда новый фильм выйдет на экраны», «Ради всего святого, этому мужчине 61, а не 31. На мой взгляд, для своего возраста он выглядит прекрасно», «Он стареет естественным путем, и я аплодирую ему за это», — высказывались они.

В апреле канадский актер Райан Гослинг появился на премьере фильма «Каскадеры», которая прошла в рамках фестиваля SXSW в Техасе, и смутил поклонников. Тогда 43-летний артист вышел в свет в джинсах, белой футболке и рубашке из денима. Кроме того, он надел красную куртку, оформленную белыми полосами и надписью.