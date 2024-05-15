Сергей Чихачев высказался о скучных ролях

Российский актер Сергей Чихачев, известный по сериалу «Кибердеревня», заявил NEWS.ru, что никогда не согласится играть скучные и неинтересные роли. Артист на премьерном показе психологического триллера онлайн-кинотеатра Okko «Калимба» вспомнил цитату знаменитой Фаины Раневской:

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«Сняться в плохом фильме — все равно, что плюнуть в вечность».

Однако он в шутку переиначил фразу.

"На скучную и неинтересную [роль не соглашусь], потому что их много, зачем их играть? Один раз оскоромился — и все. И как говорила Раневская: пернул в вечность", — объяснил Чихачев.

Актер Анатолий Кот ранее высказался о ролях антагонистов. По его словам, подобная работа — как для медвежатника подобрать ключ к сейфу. Артист подчеркнул, что при игре антигероев особое удовольствие доставляет совместный с режиссером психологический разбор персонажа.

Кинокритик Александр Шпагин, комментируя необходимость актерского образования, обратил внимание, что для игры в фильмах его не обязательно получать. Прекрасным тому примером являются такие артисты, как Ия Саввина, Александр Филиппенко и Георгий Бурков, добавил он. Главное, как заметил Шпагин, чтобы актеры играли хорошо.