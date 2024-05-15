Актер Андрей Максимов рассказал о себе

Актер Андрей Максимов, игравший в сериалах «Слово пацана. Кровь на асфальте» и «Фишер», назвал своей особенностью то, что является смешным парнем. При этом в первой картине он исполнил роль лидера банды, а во второй — маньяка. Отвечая на вопрос корреспондента NEWS.ru на премьере триллера онлайн-кинотеатра Okko «Калимба», он признался, что работает с психологом и хорошо относится к такой практике. Он также приоткрыл внутреннюю кухню съемок и рассказал, что всегда берет на работу бананы, воду и протеиновые батончики.

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"Особенность как актера — я такой, смешной, смешной парень, вот моя особенность. [В процессе съемок важно], чтобы режиссер был рядом с тобой, не покидал и помогал", — сказал Максимов.

Актер и звезда сериала «Универ» Александр Мартынов на том же мероприятии рассказал, что учился на психолога, но не стал получать диплом. Это помогло ему начать заниматься саморазвитием, поделился артист. По его словам, он приобрел знания, которые понадобятся ему для профессии актера. Кроме того, он заявил, что сейчас находится в процессе освоения сценической огневой подготовки, его учат, как правильно обращаться с оружием в кадре.

Александр сменил фамилию на Мартынов из-за родовой линии, а не из-за героя-ботаника в сериале «Универ». Он заявил, что чувствует себя более уверенно с новой фамилией.