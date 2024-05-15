На 92-м году жизни умер заслуженный артист России Вячеслав Гостищев. Об этом сообщил Ростовский государственный музыкальный театр, где артист служил с 1993 года.

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Вячеслав Гостищев был знаменит своим басом, на его счету более сотни ролей в опереттах. Он служил в театрах Челябинска, Омска, Новосибирска, Ташкента, Краснодара.

В Ростовской Музкомедии Вячеслав Гостищев в последние годы, даже несмотря на солидный возраст, был задействован в одиннадцати спектаклях.

Так, в "Веселей вдове" Легара артист исполнял партию Богдановича, в "Бабьем бунте" - Деда Захара, в "Белой акации" Дунаевского - Чумакова. Многие ростовчане помнят Вячеслава Гостищева по ролям в музыкальных сказках: в "Стойком оловянном солдатике" у артиста была партия Крота, а в "Волшебнике Изумрудного города" он играл Волшебника.

Безусловный актерский талант и харизма позволяли Вячеславу Гостищеву кардинально перевоплощаться на сцене и представать перед зрителями в самых неожиданных образах.