Екатерина Климова не хотела, чтобы старшая дочь стала актрисой

Актриса Екатерина Климова - мать четверых детей от трёх мужей. Её старшая дочь - Елизавета, ей 22 года. Она не пошла по стопам своей матери, не выбрала актёрскую профессию и поступила на факультет журналистики в московском вузе.

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При этом Климова отмечает, что у дочери прекрасная внешность и вокальные данные. В детстве девочка участвовала в спектаклях, но её фактура слишком нежна, чтобы работать в столь жёсткой профессии.

«Понимаю, что могу её легко направить, и она будет соответствовать всем своим внутренним характеристикам. Но я так же понимаю, что это очень жёсткая профессия, а она такая нежная, прекрасно печёт пироги», - добавила Екатерина.

Она обсуждала с дочерью её будущее и желание влиться в актёрскую сферу, но предупредила Елизавету, что придётся многим пожертвовать.

А вот старший сын Климовой Матвей решил стать актёром и учится в Театральной школе Олега Табакова.

Екатерине Климовой 46 лет. Первую дочь она родила в браке с Ильёй Хорошиловым. Елизавета родилась в 2022 году. Затем в браке с Игорем Петренко у актрисы появились двое сыновей - Матвей (2006 год) и Корней (2008 год). А в 2015 году родилась дочь Изабелла от Гелы Месхи.