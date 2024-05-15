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«Он был великим»: актёр Эрик Робертс — о Хите Леджере и его Джокере в «Тёмном рыцаре»

В свежем подкасте Apple актёр Эрик Робертс, сыгравший в «Тёмном рыцаре» Сальваторе Марони, рассказал о работе с Хитом Леджером, который подарил зрителям незабываемый и эффектный образ Джокера.

Актер Эрик Робертс высказался о Хите Леджере и его Джокере в «Темном рыцаре»
© globallookpress

По словам Робертса, во время работы над лентой ему советовали держаться подальше от Леджера, поскольку он якобы «слишком сильно вжился в роль и начал сходить с ума». Робертс отверг подобные высказывания и отметил, что Хит был потрясающим и приятным человеком.

"Мне сказали: «Держись от него подальше… он слишком сильно вжился в роль, он потерян». Но это было совсем не так. Хит был таким обаятельным, приятным, отличным человеком. Великая личность. Это огромная потеря."

Хит Леджер получил «Оскар» за «Тёмного рыцаря» посмертно.

Актеры
Оскар
Тёмный рыцарь
Эрик Робертс
Apple