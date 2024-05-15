Умерла актриса Гудрун Уре, звезда «Робин Гуда» и «Чисто английских убийств»

Ушла из жизни Гудрун Уре, шотландская актриса кино, театра и сериалов. В марте ей исполнилось 98 лет. Артистка скончалась в своем доме в Лондоне, передает ВВС (ресурс заблокирован в России) со ссылкой на племянницу Уре.

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Уре пришла в кинобизнес в 1950-х - это ее голосом говорит Дездемона в "Отелло" Орсона Уэллса (что в титрах не указано). Перед тем Уре сыграла Дездемону в резонансной сценической версии драмы, поставленной Уэллсом, где сам он сыграл Отелло.

Далее - "Банковский билет в миллион фунтов стерлингов" с Пеком, нуар Талли "36 часов", "Неприятности в долине" - с все тем же Уэллсом, классический сериал 1950-х про Робин Гуда - с Ричардом Грином, "Чисто английские убийства" (18+), фэнтези "Десятое королевство" - всего чуть менее полусотни предприятий.

Одна из самых известных ролей - в сериале "Супербабушка" (Super Gran), семейной комедии про старушку, наделенную сверхспособностями (после попадания в нее "магического луча").