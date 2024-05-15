Близнецы из "Ворониных" усомнились в своей актерской игре

Артем и Роман Пенчуки, братья, которые играли близнецов в сериале "Воронины", не появятся в продолжении ситкома "Костя-Вера". Об этом сами молодые люди сообщили в своих соцсетях.

© Кадр из сериала "Воронины"

"Изначально мы не актеры и никакого отношения к этой профессии не имеем, просто повезло родиться близнецами, милыми и веселыми", - прокомментировали подростки то, что попали в проект в 2009 году, когда им было по три года.

© Социальные сети

"Если решено, что должны сниматься другие актеры, значит, так оно выгоднее, вот и все", - прокомментировали братья то обстоятельство, что в сиквел их не позвали.

При этом о своей игре в сериале они высказались весьма самокритично.

"Там разве была у кого-то актёрская игра??? Пробежать два раза за сезон за диваном или в кадре поиграть в телефоне сможет, извините, любой..." - сказали они (орфография авторов сохранена).

Подростки также признались, что связали свою жизнь совсем с другой областью, они учатся в химической школе при Сеченовском университете, готовятся к ЕГЭ и к сдаче нормативов ГТО.

Напомним, не будет в сиквеле и Марии Ильюхиной, она в "Ворониных" играла девочку Машу, старшую дочь Кости и Веры. Девушку также не позвали в сиквел, из-за чего она сильно расстроилась и дала волю чувствам в соцсетях.