Власти Алма-Аты решили назвать одну из улиц в честь актера Владимира Толоконникова

Власти Алма-Аты намерены назвать одну из улиц мегаполиса в честь советского и казахстанского актера Владимира Толоконникова, известного по роли Шарикова в фильме "Собачье сердце". Об этом сообщили в администрации Алма-Аты.

© Кадр из фильма "Собачье сердце"

"Улицу Юбилейную в Ауэзовском районе [Алма-Аты] предлагается переименовать в улицу имени Владимира Толоконникова", - говорится в сообщении.

Отмечается, что соответствующий проект совместного постановления администрации Алма-Аты и маслихата (городского представительного органа) вынесен на публичное обсуждение.

Толоконников умер в 2017 году на 75-м году жизни. Он родился 25 июня 1943 года в Алма-Ате. Зрителям актер известен в том числе по роли Шарикова в картине "Собачье сердце" (1988), а также ролью в фильме "Хоттабыч" (2006).

С 1973 года актер служил в Русском театре драмы им. М. Ю. Лермонтова в Алма-Ате.