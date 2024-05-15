Звезда ремейка "Постучись в мою дверь" раскрыла детали драки с женой коллеги

Инцидент на вечеринке, посвященной завершению съемок "Постучись в мою дверь в Москве", между женой исполнителя главной роли Никиты Волкова и его экранной партнершей Лианой Грибой обрастает новыми подробностями.

Сообщалось, что на мероприятии произошла драка между женщинами, "не поделившими" "русского Серкана Болата". В результате происшествия Елена написала заявление на актрису и сняла побои.

"Русская Эда Йылдыз" в социальной сети, принадлежащей компании Meta (признана в РФ экстремистской организацией и запрещена), рассказала свою версию событий. По словам Грибы, "неприятный инцидент", который "решался потом в правовом поле" с привлечением полиции, произошел в декабре 2023 года. Огласке он не предавался, потому что актриса не хочет "развивать свою карьеру, используя столь низкие приемы для поднятия популярности".

Далее она утверждает, что в том происшествии была жертвой и оборонялась, позже написала встречное заявление, но дело закрыли еще зимой. Причина - обвиняющая сторона вовремя не представила в полицию доказательства произошедшего.

К Никите Волкову женщина и вовсе питает сугубо профессиональные чувства, что легко, по ее мнению, доказывает факт подачи заявления в ЗАГС с женихом Артемом Губиным. "Действительно, вторым половинкам актеров/актрис порой сложно справиться с ревностью, я понимаю. Мне в этом смысле повезло больше, поскольку мой любимый - сам актер и разделяет мою экранную жизнь и реальную", - резюмирует Лиана Гриба.