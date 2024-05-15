Звезда «Универа» ответила на вопрос об участии в продолжении проекта

Российская актриса и звезда сериала «Универ» Наталья Рудова ответила на вопрос об участии в продолжении проекта. Соответствующее сообщение появилось в ее Instagram-аккаунте (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

Один из поклонников артистки поинтересовался у нее, вернется ли она к роли возлюбленной персонажа по имени Майкл (Арарат Кещян) Ксении Ковальчук в спин-оффе ситкома. Рудова призналась, что ей не поступало предложений о возвращении в сериал (в третьем сезоне проекта «Универ. Новая общага» Майкл и Ксения расстаются, так как последняя переезжает жить в Америку).

«Таких разговоров (о возвращении Рудовой к съемкам — прим. «Ленты.ру») не было. Думаю, Ксения Андреевна красиво зашла, красиво ушла», — заявила актриса.

Ранее сообщалось, что персонаж Кузя из сериала «Универ», которого играет актер Виталий Гогунский, станет олигархом в продолжении проекта под названием «Универ. 13 лет спустя».

Премьера продолжения сериала состоялась 13 мая. К своим ролям вернулись такие артисты, как Виталий Гогунский, Станислав Ярушин, Анна Хилькевич, Арарат Кещян, Александр Мартынов и Екатерина Молоховская.