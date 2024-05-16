Как живет Александр Домогаров

В пресс-службе театра имени Моссовета сообщили, что актер Александр Домогаров подал заявление об увольнении из культурного учреждения.

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Что об этом известно, как живет артист?

Почему Домогаров уволился из театра имени Моссовета?

14 мая издание MK.RU сообщило, что российский актер Александр Домогаров ушел из театра имени Моссовета после 30 лет службы. По данным издания, 14 мая артист через своего директора подал руководству учреждения заявление об увольнении.

Портал выяснил, что последним днем работы актера станет 28 мая, однако сам он в театре больше не появится. Журналисты отмечают, что трудовую книжку артиста через две недели заберет его адвокат.

Позднее в пресс-службе театра подтвердили NEWS.ru информацию об увольнении актера. Там рассказали, что Домогаров действительно подал соответствующее заявление, отметив, что артиста пригласили на встречу с художественным руководителем Евгением Марчелли.

«Заявление от Александра Юрьевича [Домогарова] действительно сегодня принято в отделе кадров. В свою очередь мы пригласили его на встречу с художественным руководителем театра, по итогам которой сможем дать какие-то расширенные комментарии», — говорится в сообщении пресс-службы театра.

В апреле в ряде Telegram-каналов распространилась информация о том, что Александр Домогаров может завершить карьеру из-за серьезных проблем со здоровьем. В частности, SHOT утверждал, что актеру диагностировали спондилоартроз — заболевание позвоночника, при котором происходит поражение межпозвонковых суставов, хрящей, костных тканей и околосуставных мышц, сопровождающееся острой болью и онемением конечностей.

Но Домогаров заявил порталу StarHit, что не планирует уходить из профессии. Он опроверг сообщения о завершении карьеры из-за проблем с позвоночником и подчеркнул, что спектакли с его участием расписаны на несколько месяцев вперед.

«Это полный бред! Спектакли все идут по расписанию, в работе два огромных музыкально-драматических проекта, все время до конца июня расписано по дням, и после отпуска весь сентябрь и октябрь тоже. Вообще планов громадье», — сказал артист.

Что известно о личной жизни Домогарова

Александр Домогаров три раза был женат. Его первой супругой стала соседка по даче Наталья Сагоян. В браке родился сын Дмитрий. Когда мальчику исполнился год, пара развелась.

В 2008 году наследника Домогарова сбила машина, и он умер из-за полученной черепно-мозговой травмы. В интервью YouTube-каналу RTVI артист рассказывал, что после смерти сына стал регулярно посещать церковь.

«Когда погиб старший сын, я просто не знал, что делать. А ведь нужно было что-то делать, куда-то ехать, организовывать. Я не знаю, почему Бог наказывает детей за грехи родителей. Не знаю, как на это реагировать. Пожалуй, это единственный момент, с которым мне сложно смириться в религии», — говорил он.

Второй избранницей актера была костюмер Центрального академического театра Российской армии Ирина Гуненкова. В 1991 году у пары родился сын Александр, который стал режиссером.

Спустя 12 лет отношений Домогаров и Гуненкова расстались из-за нового увлечения актера. В августе этого года бывшая супруга актера скончалась от рака.

Третьей женой артиста стала актриса Наталья Громушкина. Они поженились в 2001 году. Брак продлился четыре года.

Как Домогаров относится к СВО

В июле прошлого года в преддверии 60-летнего юбилея артист провел встречу с журналистами, на которой ответил на вопрос о своей гражданской позиции. Он подчеркнул, что много поездил по миру, однако «другой такой национальности, как русские, нигде не встречал». По его словам, русские отличаются добротой, особой точкой зрения на жизнь и открытостью.

Он отметил, что сейчас в стране «не самое простое время», поскольку идет СВО и слышится много антироссийских призывов. Несмотря на это, Домогаров подчеркнул, что является гражданином России и никогда не покинет страну.

«Я — гражданин своей страны, люблю свою страну, никогда не покину ее. Здесь могила моих родителей, здесь меня учили и научили. Где родился, там и пригодился», — говорил Домогаров.

Позднее, в сентябре, Домогаров объяснил свою позицию по СВО словами Сергея Бодрова — младшего.