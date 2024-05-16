Агата Муцениеце рассказала, как познакомила детей с новым возлюбленным

Актриса Агата Муцениеце рассказала о том, как прошло знакомство ее детей с Иваном Чуйковым, который, по слухам, приходится ей возлюбленным. Как оказалось, звезда «Закрытой школы» не стала уточнять Мии и Тимофею, кем ей приходится коллега, и представила его просто по имени.

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О том, что происходит между Чуйковым и Муцениеце, говорят уже не первый месяц. Знаменитости сами подогревают сплетни о себе совместными выходами в свет, двусмысленными намеками и очень близким общением. В майские праздники Агата даже пригласила Ивана за город, где отдыхала вместе с детьми. И, судя по кадрам, опубликованным в социальных сетях, звездные наследники хорошо провели время с потенциальным отчимом. Правда, как выяснилось, так актриса его Мии и Тимофею не представила.

«Я сказала: «Это Иван Чуйков». Знакомьтесь – Ваня, Тима, Мия, Кефир, Милка», - поделилась Агата с порталом «7Дней.ru».

К слову, официально Муцениеце не подтверждала, что находится в романтических отношениях с Чуйковым. Однако и не опровергала это.

Ранее стало известно, что Павел Прилучный хочет забрать детей у Агаты Муцениеце через суд.