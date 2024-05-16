Актер Мартынов из «Универа» рассказал, как работал таксистом

Актер Александр Мартынов, сыгравший ученого Валентина Будейко в сериале «Универ», вновь вернулся к своей роли в проекте «Универ. 13 лет спустя». Без работы, особенно в период пандемии, артист не растерялся: чтобы заработать для семьи, он стал водителем такси, а недавно ознакомился с профессией курьера.

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К съемкам продолжения «Универа» Мартынов думал не возвращаться. Однако сценаристы увлекли его сюжетом и новыми поворотами в жизни персонажа актера. Тогда он с удовольствием согласился на съемки, пообещав, что сериал будет интересным и непредсказуемым, а его герой Будейко раскроется. По словам Мартынова, он похож на своего персонажа некоторыми чертами, но в остальном они диаметрально разные.

В период пандемии актер стал водителем такси, что является довольно смелым поступком для известного артиста. Валентин, его герой, не так решителен, но в новом сезоне он тоже докажет, на что способен. Что касается Мартынова, то он объясняет освоение новых профессий тем, что семье нужны были деньги. Актер женат и воспитывает трех детей. Недавно он даже узнал больше о профессии курьера, но не решился на такую работу, поскольку понял, что его спина может не справиться с нагрузками, и все заработанные деньги ушли бы на лечение.

— Я искал варианты, как могу помочь своей семье. Да и сейчас бывают острые периоды, связанные с какими-то внешними событиями, когда у меня отменяются и спектакли, и мероприятия, и съемки и я вновь вынужден искать работу, — признался Мартынов в интервью порталу «Телепрограмма».

В беседе с «Вечерней Москвой» артист рассказал, что делает, чтобы не «застревать» в одном амплуа комедийного актера.