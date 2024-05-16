50-летняя Юлия Высоцкая показала себя без макияжа и укладки: фото

Актриса и телеведущая Юлия Высоцкая показала, как выглядит ее лицо без косметики. Знаменитость опубликовала видео в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

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50-летняя Юлия Высоцкая снялась во время тренировки. Актриса в сером лонгсливе шла в быстром темпе по дорожке. Телеведущая без макияжа и укладки была запечатлена в своем доме.

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Телеведущая Юлия Высоцкая познакомилась с режиссером Андреем Кончаловским на фестивале «Кинотавр» в 1996-м. Спустя два года знаменитости официально зарегистрировали свои отношения. Юлия призналась, что на первом свидании сильно переживала из-за того, что не смогла найти туфли в цвет единственного нарядного платья. По словам актрисы, в итоге режиссеру понравился ее образ. Он посчитал наряд стильным.

У пары двое общих детей: Мария и Павел. В 2013 году дочь супругов попала в аварию, когда за рулем находился Андрей Кончаловский. Влюбленные почти ничего не рассказывают журналистам о здоровье Марии, которая впала в кому. Артистка только говорила, что авария изменила жизнь навсегда.

Недавно голливудская актриса Эмили Блант рассказала о негативном опыте работы с российским режиссером Андреем Кончаловским. Она обвинила продюсера в женоненавистничестве.

Ранее 39-летняя Юлия Пересильд показала фигуру в купальнике.