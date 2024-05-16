Наталья Рудова рассказала, когда в последний раз влюблялась

Актриса Наталья Рудова призналась в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена), что давно не влюблялась.

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По словам Рудовой, 10 лет назад у нее была последняя любовь.

В январе Рудова сообщила, что верит в любовь с первого взгляда. Отвечая на вопрос журналистов о том, как долго живет любовь, Рудова напомнила, что на Земле ничто не вечно. По мнению звезды «Универа», людям не стоит забивать себе голову такими вопросами, лучше просто наслаждаться счастливыми моментами с возлюбленным. При этом артистка призналась, что сейчас ее сердце свободно.

В том же месяце Рудова призналась, что получает сообщения от женатых звезд. Она заявила, что в современном обществе «все понятия подменили», поэтому «никто ничего не боится». По словам артистки, ей пишут как женатые знаменитости, так и известные холостяки.

В августе 2023 года Рудова рассказала, что получает непристойные предложения от поклонников. По словам звезды, были случаи, когда мужчины спрашивали цену за ужин с ней. Артистка отметила, что посылала подобные предложения «куда подальше».

Ранее Наталья Рудова ответила, предлагали ли ей вернуться в «Универ».