Шэрон Стоун и Лиам Нисон призвали разрешить Кевину Спейси и дальше играть в кино

Актеры Шэрон Стоун и Лиам Нисон поддержали Кевина Спейси на фоне судов и обвинений в сексуальных домогательствах. Об этом пишет Daily Telegraph.

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«Я был глубоко опечален, узнав об обвинениях в его адрес. Кевин — хороший человек и человек с характером», — сказал Нисон.

Писатель Стивен Фрай поддержал мнение Нисона, отметив, что Спейси уже заплатил свою цену за возможные преступления, а Шэрон Стоун и вовсе назвала коллегу по кино гением.

«Он просто гений. Он такой элегантный и веселый, щедрый до безобразия и знает о нашем ремесле больше, чем большинство из нас когда-либо узнает», — высказалась артистка.

Спейси был оправдан британским судом в июле 2023 года по обвинению в сексуальном насилии над четырьмя мужчинами в ходе одного из самых громких судебных процессов #MeToo в стране. Судебное заседание продлилось почти месяц. Актера обвиняли в девяти эпизодах насильственных действий сексуального характера и непристойном поведении в отношении четырех мужчин в период с 2004 по 2013 год.