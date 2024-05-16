Звезда «Дюны 2» и «Элвиса» может сыграть в перезапуске «Пиратов Карибского моря»

32-летний американский актер, модель и музыкант Остин Батлер может появиться в перезапуске серии "Пираты Карибского моря". Но это не точно.

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Батлер, номинант премии "Оскар", сыграл Фейда-Раута Харконнена во второй части "Дюны", главную роль в "Элвисе" Лурмана, Тэкса в "Однажды в… Голливуде" (18+) Тарантино. И теперь, как передает The DisInsider, Disney очень хочет привлечь стремительно набравшего очки актера к ребуту "Пиратов".

Отмечено, что на студии присматриваются к Батлеру как минимум последние два года. Но "появится он у них или нет - это уже другая история", подытоживает инсайдер.

Насчет перезапуска ПКМ пестрые спекуляции множатся уже несколько лет. Одно время усиленно муссировалась тема "женского ребута" и/или спин-оффа - с Марго Робби, например. Но его свернули.

Потом упор был сделан на омоложение линейки за счет свежей крови и без "отмененного" Деппа - об этом заявлял продюсер Джерри Брукхаймер в интервью. Впрочем, все же есть и слух о камео Джонни в шестой части. И так далее.

Напомним: о продлении линейки на шестой фильм стало известно перед премьерой четвертого. Рабочее название - "День в море". Разработка проекта в какой-то момент началась, но встала колом из-за голливудской забастовки.