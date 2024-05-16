Шэрон Стоун рассказала, как вернулась в Голливуд после перенесенного инсульта

В 2001 году актриса Шэрон Стоун перенесла кровоизлияние в мозг. Ей понадобилось немало времени для того, чтобы прийти в форму и вернуться на экраны. В новом интервью она призналась, что далеко не все были рады её возвращению. По словам Стоун, восстанавливаться ей пришлось около семи лет.

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Звезда призналась, что семь лет – это слишком большой срок для того, чтобы вновь ворваться в индустрию. С 2003 года она несколько раз появлялась в больших проектах, однако на протяжении всего этого времени слышала, что слишком стара для съёмок. Причём таким образом рассуждали её коллеги-актёры.

Всё меняется, и людям на самом деле больше нет дела до этого человека. Это всё равно что вернуться на свою старую работу семь лет спустя, ты ведь просто возвращаешься туда и думаешь, что ничего не изменилось, — отметила актриса.

По словам Стоун, Голливуд в буквальном смысле испытал её на прочность и умудрился подорвать её психическое и физическое здоровье. Шэрон призналась, что с того момента сильно изменилась, поэтому старается относиться ко всему проще.