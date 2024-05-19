Аффлек пригласил бывшую жену в свой дом на фоне слухов о разводе с Лопес

Актриса Дженнифер Гарнер приезжала к своему экс-супругу, актеру Бена Аффлеку, на фоне слухов о его проблемах в браке с певицей Дженнифер Лопес. Об этом сообщает Daily Mail и публикует фото знаменитости.

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По данным издания, 18 мая Дженнифер Гарнер заметили в Лос-Анджелесе возле дома, в который Бен Аффлек съехал после разлада с Дженнифер Лопес. Как утверждается, актриса приехала к бывшему мужу одна, без их общих детей.

Это произошло спустя несколько часов после того, как экс-супруги вместе посетили баскетбольный матч их сына Сэмуэля в Санта-Монике. Отмечалось, что позже к ним присоединилась и их дочь Вайолет. Судя по кадрам, снятым папарацци, на безымянном пальце Бена Аффлека не было обручального кольца, что подогрело слухи о его грядущем разводе с певицей.

Напомним, на этой неделе появилась информация о том, что у Дженнифер Лопес и Бена Аффлека серьезные проблемы в отношениях. Слухи о разводе супругов появились после того, как стало известно о том, что они стали жить раздельно. Как сообщил источник, знакомый с ситуацией, актер уже съехал из их с женой общего дома. Однако инсайдер отметил, что артист не виноват в разладе.

«Им, вероятно, придется продать дом мечты, который они искали два года. Они никогда не перестанут любить друг друга, но она не может его контролировать, а он не может ее изменить. Невозможно, чтобы это продолжалось», — заявил источник.

Кроме того, как утверждалось, на днях Дженнифер Лопес занялась поиском особняка на фоне проблем в браке. По информации журналистов, актриса осматривала элитную недвижимость.

Ранее мы писали о том, что Дженнифер Лопес впервые прервала молчание на фоне слухов о разладе в браке с Беном Аффлеком.