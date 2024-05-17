61-летняя Деми Мур пришла на Каннский фестиваль в платье-бюстье

Голливудская актриса Деми Мур стала гостьей четвертого дня Каннского кинофестиваля. Об этом сообщает Instyle.

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61-летняя Деми Мур позировала на красной ковровой дорожке в облегающем красном платье-бюстье. Образ дополнили длинные серьги с драгоценными камнями. Ей также выпрямили волосы и сделали макияж с розовыми тенями.

У актрисы есть трое дочерей от Брюса Уиллиса. Артисты прожили в браке почти 13 лет, с 1987 по 2000 год. После развода, в 2009-м, Брюс Уиллис женился на модели Эмме Хеминг, которая моложе него на 23 года. Влюбленные воспитывают двух дочек: Мейбел Рей и Эвелин Пенн.

В прошлом году семья Брюса Уиллиса сообщила, что у актера развилась лобно-височная деменция. Эта болезнь приводит к постепенной потере когнитивных способностей. Недавно тяжелобольного Брюса Уиллиса засняли с внучкой.

Ранее дочь Брюса Уиллиса снялась в лифе от бикини на отдыхе.