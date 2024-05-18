Звезда сериалов Глория Струк умерла перед своим 100-летним юбилеем

Ушла из жизни Глория Струк, американская актриса кино и ТВ, в первую очередь известная ролями в сериалах. Плюс на ее счету важная жанровая картина 1975 года "День Саранчи" (18+), получившая две номинации на премию "Оскар".

Некролог публикует THR - со ссылкой на дочь актрисы Кейт. Струк отошла в Аризоне незадолго до своего столетия "в силу естественных причин".

Глория Струк родилась в Нью-Йорке, на Манхэттене. Была активно в бродвейских постановках - с середины 1940-х. На экране - с 1948-го: "Капитан Видео и его видеорейнджеры", "Мартин Кейн, частный сыщик", "МакМиллан и его жена", "Беретта", "Забавные приключения Дика и Джейн", "Легких путей нет" - всего порядка сорока пунктов.

Муж - сценарист, актер, режиссер и продюсер Леонард Стерн, умерший в 2011-м году - Струк снималась в ряде проектов супруга.

В 93 года выпустила книгу мемуаров. Когда ей было 95 лет - устроила выставку своих скульптур. Также была автором песен.