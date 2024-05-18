Стало известно о пропаже актера из «Папиных дочках»

Мама актера Андрея Светлова, которого зрители могут помнить по сериалу «Папины дочки» заявила о его пропаже. По ее словам, он отправился на заработки в Климовск, где трудился в строительной компании, но позже перестал выходить на связь.

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«Никого похожего по описанию на Андрея в больницы не доставляли. Я очень переживаю», — цитирует 83-летнюю пенсионерку издание regnum.ru.

Сама она, к слову, в юности тоже работала на «Мосфильме». Ее сын, который снимался в кино, в последнее время редко появлялся на экранах, поэтому и взялся за работу на стройке.