Пользователи Сети восхитились фото 69-летнего Кевина Костнера

Кевин Костнер отправился покорять Канны вместе со своим очередным вестерном «Горизонты: Американская сага». В преддверии премьеры 69-летний обладатель «Оскара» появился на пятничном ужине Chopard Trophy и произвел впечатление даже на самых суровых пользователей Сети.

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«Кто-то вышел из недавнего развода в лучшей форме, чем когда-либо», «Выглядит великолепно», «Он как хорошее вино, с годами только лучше», «Все еще горячий», — восхищаются читатели Daily Mail.

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Некоторые заподозрили звезду «Телохранителя» в «улучшайзинге» и теперь вовсю благодарят его талантливого пластического хирурга. Впрочем, нашлось и более простое объяснение: «Вообще я не большая фанатка усов, но этот случай — точно исключение». Кажется, Костнеру могут позавидовать многие актеры: например, Зака Эфрона, после того как он отрастил усы, сравнили с наркобароном и серийным убийцей.

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

К слову, ранее Кевина заподозрили в романе с Риз Уизерспун. 48-летняя ктриса на днях тоже поразила пользователей Сети своим свежим видом — эх, красивая была бы парочка!