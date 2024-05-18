Бывшая жена Гарика Харламова: как сложилась судьба актрисы Юлии Лещенко

Юлия Лещенко прославилась после скандального развода с резидентом Comedy Club Гариком Харламовым. Как она живет сейчас, чем занимается?

Что известно об отношениях Лещенко с Харламовым

Юлия Лещенко родилась 1 июля 1984 года в Волгодонске.

Переехав в Москву, в 2005 году она познакомилась с Гариком Харламовым, который тогда выступал в КВН. Сама Лещенко в тот период работала менеджером в московском ночном клубе.

«Я полюбила его со всеми привычками», — рассказывала она.

Спустя почти пять лет отношений, в 2010 году, пара поженилась. По словам Лещенко, она сама организовывала свадьбу, устраивала вечеринки с общими друзьями и занималась покупкой одежды, пока юморист работал и был на съемках.

«У нас не было не только ''конфетно-букетного периода'', а даже свиданий. Гарик встречал меня в семь утра после моей смены, и мы завтракали. Потом я шла спать», — вспоминала она.

За годы брака, несмотря на попытки, супруги не смогли обзавестись детьми. Вскоре в отношениях наступил разлад. Лещенко заподозрила, что у Харламова появилась другая женщина, но он это отрицал. Однако незадолго до Нового года юморист объявил, что им нужно развестись, и попросил избранницу съехать с квартиры. Спустя неделю в прессе появилась новость о романе Харламова с актрисой Кристиной Асмус.

«Существуем дальше: муж все время на съемках, а дома как выжатый лимон. И я его жалею, неудобно сказать: „Пойдем в ресторан“ или „Давай проведем ночь любви“. Но периодически мы мечтаем о сыне. Сейчас я понимаю: Гарик все еще пытался зачать со мной ребенка, а сам уже встречался с Кристиной Асмус! Где-то через месяц лежим рядом на кровати. Он закачивает фотки с телефона в компьютер. На экране мелькают его съемочные образы из шоу. И вдруг между его героями четырех- и пятидневной давности возникает лицо девушки: белые волосы, улыбка, вытаращенные глаза. Без грима я тогда и не узнала в ней Кристину Асмус», — рассказывала Лещенко.

Процесс развода актрисы и комика был скандальным, поскольку Харламов отказывался от раздела совместного нажитого имущества, оцениваемого в 23 млн рублей, объясняя это тем, что зарабатывал деньги в семье только он. Однако через суд Лещенко удалось получить часть имущества и денег — 6 млн рублей и автомобиль.

Деньги экс-супруга Харламова вложила в собственный бизнес — она занялась продажей товаров на основе женьшеня.

В 2013 году артист женился на Асмус. В 2014 году у пары родилась дочь Анастасия. В 2020 году супруги развелись.

Как сейчас живет Лещенко

Юлия Лещенко считается актрисой, однако в кино она появилась однажды: в 2013 году она сыграла девушку в кинотеатре в комедии «Самый лучший фильм 3-ДЭ». Главную роль в ленте исполнил Гарик Харламов.

Сейчас Лещенко ведет закрытый образ жизни — она не появляется на светских мероприятиях и не дает интервью. Артистка отмечала, что уже не держит зла на бывшего мужа, поскольку на протяжении многих лет они были счастливы.

Однажды актриса заявила, что до сих пор одна, так как не смогла найти достойного человека. Однако неизвестно, есть ли у нее сейчас муж и дети.

Лещенко любит путешествовать, по ее словам, именно это дает ей силы и вдохновение. В кино она больше не снимается.