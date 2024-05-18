Актер Ричард Гир с женой вышел на публику в Каннах

Актер Ричард Гир с женой Алехандрой вышел на публику на Каннском кинофестивале. Об этом сообщает People.

Пара пришла на красную ковровую дорожку в парном черном образе. 74-летний Ричард Гир предпочел черный смокинг с белой рубашкой, а его жена — платье-макси с розовыми цветами.

У пары двое общих детей: их сыну Александру пять лет, а Джеймсу четыре года. Также у жены артиста есть мальчик от брака с бизнесменом Говиндом Фридландом, Альберту одиннадцать лет.

Алехандра Силва познакомилась с Гиром еще до развода с первым мужем, актер приехал по работе в отель в Италии, который принадлежал супругам. Позже журналистка рассталась с отцом ребенка, а в апреле 2018 года официально стала женой артиста. По словам звезды «Красотки», Алехандра не знала о его популярности и не понимала, что общается со знаменитостью.

Для актера этот брак стал третьим. Первый раз он женился в 42 года на известной модели Синди Кроуфорд, однако детей у пары не было. А во втором браке с коллегой Кэри Лоуэлл у него родился первенец, мальчика назвали Гомер, тогда Гиру было 50 лет.