Стало известно последнее желание умершей в 48 лет актрисы из "Орла или решки"

Последним желанием актрисы и телеведущей Вероники Туссэн, скончавшейся на 49-м году жизни после недолгой борьбы с раком груди, была кремация.

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Об этом ее коллега Мариана Сепеда рассказала в программе Primera Mano на канале Imagen TV после беседы с Франсиско Туссэном, братом умершей.

Тело уже кремировано. Теперь, согласно воле актрисы, родные развеют ее прах над теми местами "по всей Земле", которые она указала в завещании.

Как уточнено People, перед смертью женщина провела в больнице две недели - ожидались улучшения, поэтому смерть Вероники оказалась для ее семьи шоком. Отмечено, что сама Туссэн - по словам близких, тоже надеялась на лучшее и была полна оптимизма.

Вероника Туссэн родилась 15 марта 1976 года в Мехико, снималась с начала нулевых: "Братья Гарсиа", комедия "Орел или решка", "13 страхов", "Братья-детективы". На счету Туссэн - премия "Ариэль", мексиканский аналог премии "Оскар" - как лучшей актрисе второго плана.