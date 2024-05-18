«Тайны следствия», работа шофером, театр: как живет актер Вячеслав Захаров

Заслуженный артист РСФСР Вячеслав Захаров наиболее известен по роли прокурора Виктора Ковина в сериале «Тайны следствия». Что известно о его жизни сейчас, какие у него есть награды?

© "Тайны следствия-7" (2007)

Чем известен Захаров

Вячеслав Захаров родился 8 мая 1944 года в Москве. Окончил Высшее театральное училище имени Б. В. Щукина.

С 1965 по 1985 год Захаров служил в Ленинградском академическом Театре комедии им. Н. П. Акимова. С 1985 по 1987 год был артистом Ленинградского театра им. Ленинского комсомола. Затем до 1993 года артист работал в Театре им. Ленсовета.

В кризисные 1990-е годы он на протяжении четырех лет пребывал вне актерской профессии — работал шофером, строил дома.

Захаров снимался в картинах «Двое», «Под каштанами Праги», «Королевская регата», «Три ненастных дня», «Посетители музея», «Третий дубль», «Тайны следствия», «Гора самоцветов», «Антонина обернулась», «Вокзал», «Жить сначала», «Дорогой мой человек», «Драма на охоте» и других.

Всего в его фильмографии на данный момент 29 работ.

«Я никогда не старался приноровиться к роли. Роль сама ведет меня туда, куда нужно. Она может быть хорошей, а может нет», — отмечал артист.

Захаров также занимался озвучкой фильмов. Его голос можно услышать в лентах «Красная пустыня», «Он начинает сердиться, или Горчица бьет в нос», «Ангар 18», «Марианна Первая» и «Воздушная тюрьма».

В качестве приглашенного актера работает в спектаклях московского театра Et Cetera.

Подробности своей личной жизни Захаров не раскрывает. Неизвестно, есть ли у него жена, дети и внуки.

Какие награды есть у Захарова

В 1998 году Вячеслав Захаров получил приз за лучшую мужскую роль фестиваля «Театры Санкт-Петербурга — детям». Он был удостоен награды за роль Федора Ивановича в спектакле «Каштанка и цирк».

В 2000 году артист стал обладателем премии «Золотой софит» в номинации «лучшая мужская роль» за роль Иоханана Цингербая в постановке «Потерянные в звездах. (Lost in the stars)».

Чем сейчас занимается Захаров

Вячеслав Захаров последний раз снимался в кино в 2019 году — тогда вышел мини-сериал «Тайны следствия. Прошлый век» с его участием.

При этом 80-летний артист продолжает играть в театре. Сейчас он задействован в постановке «Мудрецы».