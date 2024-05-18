Актер Бен Аффлек нанял риэлторов для поиска дома

Актер Бен Аффлек начал поиск дома на фоне слухов о разводе с певицей Дженнифер Лопес. Об этом сообщает PageSix.

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Бен Аффлек нанял риэлторов для поиска дома в Лос-Анджелесе. По их мнению, актер решил переехать после расставания с Лопес.

Накануне инсайдер заявил, что у Дженнифер Лопес и Бена Аффлека серьезные проблемы в отношениях. Недавно актер съехал от своей возлюбленной. При этом источник отметил, что артист не виноват в их разладе.

«Им, вероятно, придется продать дом мечты, который они искали два года. Они никогда не перестанут любить друг друга, но она не может его контролировать, а он не может ее изменить. Невозможно, чтобы это продолжалось», — заявил инсайдер.

А на днях Дженнифер Лопес занялась поиском дома на фоне проблем в браке. По информации журналистов, актриса осматривала элитную недвижимость. Знаменитость сопровождала ее подруга, продюсер Элейн Голдсмит-Томас. При этом папарацци не заметили Бена Аффлека.