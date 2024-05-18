Актриса Агата Муцениеце расскажет о романе с Чуйковым на светской премии

Актеры Роман Чуйков и Агата Муцениеце расскажут о своем романе в рамках мюзикла на премии телеканала RU.TV. Об этом пишет kp.ru.

Актеры Иван Чуйков и Агата Муцениеце на церемонии вручения ежегодной премии OK! Awards «Больше чем звезды» в Four Seasons Hotel Moscow, 2023 год © Екатерина Чеснокова/РИА Новости

"В этом году церемония пройдет в формате мюзикла. Будут участвовать десятки артистов. Но каждый из исполнителей сыграет свою роль, станет частью истории любви. Это будет круто!" - заявил продюсер канала Михаил Богомолов.

Ведущими светского мероприятия станут Чуйков и Муцениеце - именно их история любви станет ключевой в мюзикле, однако и другие звездные гости смогут рассказать о своих романах. При этом друзья Агаты Муцениеце рассказали журналистам, что с Чуйковым у них пиар-роман.

"Что касается Ивана Чуйкова, то там обычная пиар-история. Романа у нее с Иваном нет. У Чуйкова своя личная жизнь, а Агата пока свободна", - рассказали инсайдеры.

В апреле Чуйков предложил актрисе Агате Муцениеце стать его соведущей на церемонии XIII Русской Музыкальной Премии телеканала RU.TV во время объявления номинантов. Муцениеце перебила коллегу на середине фразы, сразу же согласившись на любое предложение коллеги.