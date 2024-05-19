Актер Никита Кологривый прославился не только ролями в сериалах и кино, но и острыми высказываниями в адрес своих коллег и легенд кинематографа. Таким образом артист добивается своей цели стать богатым и знаменитым. При этом в кино он снимается не ради искусства, а ради денег. Об этом Кологривый заявил в интервью в программе «Однажды...».

Исполнивший роль в сериале «Слово пацана. Кровь на асфальте» актер отметил, что на первом месте для него стоят слава и деньги. С этими целями он приехал из Новосибирска в Москву.

— Я говорил: «Конечно, за славой, я хочу быть знаменитым, хочу быть на экранах в главных ролях». Я этого хотел. А многие говорят: «Нет, мне слава не нужна, я про искусство». Я не про искусство, — признал Кологривый.

Артист не сомневается в том, что на каждом кастинге и пробе он проявляет себя лучше большинства других претендентов. В аудиториях он видит преимущественно «вялых типов» и уверяется в том, что в проект возьмут именно его. В этих ситуациях Кологривому помогает боксерский опыт. Он представляет выход на ринг и предстоящую победу.

Никита Кологривый несколько раз обрушивался с критикой на коллег по цеху: досталось Саше Бортич, Даниле Козловскому, Иннокентию Смоктуновскому и Александру Абдулову. Это не прошло мимо внимания Филиппа Янковского, который шутливо прокомментировал слова артиста и вызвал тем самым одобрительные аплодисменты у публики.