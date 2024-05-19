В Петербурге пройдет вечер памяти Наталии Кудрявцевой, актрисы "Тайн следствия"

В Петербурге в Доме актера состоится вечер памяти заслуженной артистки России Наталии Кудрявцевой. Об этом сообщает пресс-служба "Петербург-концерта", где актриса служила свыше 40 лет.

Дата памятного вечера не названа, известно лишь, что мероприятие запланировано на ноябрь. К слову, 22 ноября Наталии Кудрявцевой могло бы исполниться 92 года.

Напомним, заслуженная артистка России скончалась в Петербурге 14 мая.

Наталия Кудрявцева известна петербургским ценителям культуры по ярким проектам "Петербург-концерта" и ролям на сцене Ленинградского ТЮЗа. А киноманы знают актрису по ролям в советских драмах "На острове Дальнем", "Андрейка", "И снова утро". В двухтысячные годы Наталия Кудрявцева начала сниматься в сериалах, появилась во втором сезоне "Тайн следствия" и нескольких сезонах "Улиц разбитых фонарей".