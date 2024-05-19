Друзья рассказали про актера Зимина, внезапно умершего перед юбилеем

Друзья и коллеги советского российского актера и певца Олега Зимина, делавшие с ним сцену, поделились воспоминаниями о своем старшем товарище и наставнике. 28 мая Зимину могло бы исполниться 65 лет.

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Олег Зимин с отличием окончил Российскую академию театрального искусства и Институт имени Гнесиных по специальности "актер музыкального театра". C 1983 года работал солистом-вокалистом в Ростовском государственном музыкальном театре. С 2006-го - в Театре под руководством Геннадия Чихачёва "Поколение".

Среди ролей актера - Умфир ("Баядера"), Ферри ("Королева Чардаша"), Барон Зетта ("Веселая вдова"), Франк ("Летучая мышь"), Оттокар ("Цыганский барон"), Пикеринг ("Моя прекрасная леди"), Чебаков ("Женитьба Бальзаминова"), Стива Облонский ("Анна Каренина"), десятки других.

Об уходе артиста, названного в некрологе одним из корифеев "Поколения", стало известно 17 мая.

"Очень тяжело осознавать, что буквально на прошлой неделе играли с Олегом Михайловичем в одном спектакле, после общались в гримерке - ему всегда было о чем рассказать, и делал он это великолепно... а теперь его нет. Просто как-то не укладывается это. Но увы... Всегда буду вспоминать о вас", - пишет актер "Поколения" Юрий Красов. "Олег Михайлович… Спасибо Вам за поддержку, за ценные замечания, за Ваше неповторимое чувство юмора, байки и анекдоты: так, как Вы, не расскажет никто другой… Я буду помнить наш последний разговор во время "Недоросли". Спасибо за всё. Покойтесь с миром", - вторит актриса его театра Тамила Делавер. "Знаю, мы больше не встретимся. Спасибо за добрые слова и напутствия, когда я работал с Вами. Спасибо", - пишет артист Рубэн Навасардян.

В паблике, посвященном мюзиклу "Последнее испытание", в котором играл актер, подчеркивается, что Зимин был настоящей звездой шоу: