Актриса Кристина Асмус выложила видео с короткой стрижкой

Актриса Кристина Асмус снялась с кардинально новым имиджем. Знаменитость опубликовала видео в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

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36-летняя Кристина Асмус была запечатлена в джинсах и сером лонгсливе, поверх которого надела черную толстовку. В начале ролика актриса позировала со светлыми локонами, а в конце она сняла толстовку и показала новую короткую стрижку. Интернет-пользователи оценили преображение знаменитости.

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«Новый образ очень идет вам», «Стрижка огонь», «Смешная и дико милая!», «Кристина, вы такая красивая», — писали в комментариях.

Кристина Асмус и Гарик Харламов расстались в 2020 году. У знаменитостей есть дочь Анастасия. В январе девочке исполнилось 10 лет. Через месяц после официального расторжения брака юморист начал встречаться с Катериной Ковальчук. Мать телеведущего неоднократно подчеркивала, что была рада их отношениям. Женщины не только быстро наладили общение, но и вместе путешествовали. В начале февраля появились слухи, что Харламов и Ковальчук разошлись. Однако недавно шоумен опроверг сплетни.

6 мая Гарик Харламов спровоцировал разговоры о помолвке. Юморист опубликовал видео, на котором показал возлюбленную Катерину Ковальчук с обручальным кольцом на безымянном пальце. На прошлой неделе телеведущий рассказал, как сделал предложение актрисе.

Накануне на платформе VK Видео вышел финальный выпуск юмористического шоу «Звезды», в котором Гарик Харламов показал новый имидж.