Ричард Гир с женой посетил Каннский кинофестиваль

Голливудский актер Ричард Гир вместе со своей супругой Алехандрой Сильвой появился на красной ковровой дорожке 77-го Каннского кинофестиваля.

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74-летний артист редко выходит в свет, но мимо этого мероприятия пройти не смог. Он выбрал черный смокинг с белой рубашкой, а его жена надела темное платье с цветочным принтом.

Недавно пара отметила шестую годовщину свадьбы. У них есть двое детей – пятилетний Александр и четырехлетний сын, имя которого супруги не разглашают.

Каннский кинофестиваль проходит на Лазурном берегу с 14 по 25 мая. Жюри в этом году возглавила режиссер Грета Гервиг из США, известная по фильмам по фильмам «Барби», «Леди Берд» и «Маленькие женщины». Также в жюри фестиваля вошли турецкий сценарист и фотограф Эбру Джейлан, американская актриса Лили Гладстон, французская актриса Ева Грин, ливанский режиссер и сценарист Надин Лабаки, испанский режиссер и сценарист Хуан Антонио Байона, итальянский актер Пьерфранческо Фавино, японский режиссер Хирокадзу Кореэда и французский актер Омар Си.

Ранее звездная пара Джастин и Хейли Бибер поделились с поклонниками радостной новостью – совсем скоро они станут родителями. Супруги сделали это необычным образом – опубликовали кадры с фотосессии, которая была сделана в свадебном стиле.