Названа причина смерти актрисы из "Улиц разбитых фонарей" Кудрявцевой

Обнародована причина смерти Наталии Константиновнв Кудрявцевой, советской и российской актрисы театра, кино и телевидения, о смерти которой стало известно накануне.

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Как передает сегодня канал "Санкт-Петербург", уход из жизни 91-летней заслуженной артистки вызван естественными причинами.

Ранее стало известно, что в Северной столице пройдет вечер памяти актрисы.

Наталия Кудрявцева родилась 22 ноября 1932 года. В 1954 году окончила Школу-студию МХАТ. Свою актерскую жизнь начала в Ленинградском театре юных зрителей, где практически сразу стала ведущей актрисой. Среди сценических работ - Елена в "Накануне" Тургенева, Аня в "Вишневом саде" Чехова, Рита Осянина из "А зори здесь тихие".

На экране дебютировала в 1957-м - сыграла Люсю в приключенческой картине "На острове Дальнем…". Снялась в сериалах "Тайны следствия", "Агентство НЛС", трех сезонах "Улиц разбитых фонарей" и других проектах.

Заслуженная артистка России - с 2003 года.