«Человек сплетен из плохих и хороших поступков». Интервью с Сергеем Горошко

23 мая в прокат выйдет третья часть серии фильмов о майоре Громе — «Майор Гром: Игра». Одну из главных ролей в картине исполнил актер Сергей Горошко, воплотивший на экране образ создателя вымышленной социальной сети Vmeste Сергея Разумовского. «Газета.Ru» поговорила с артистом о проекте и отрицательных персонажах, а также узнала, с какой музыкальной группой он выступает в свободное от съемок время.

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— В «Майоре Громе» вы играете IT-гения и врага, собственно, майора Грома — Сергея Разумовского. Что происходит с вашим персонажем в новом фильме?

— Его арестовали и посадили — по канону, который был прописан в комиксах, — в психбольницу. Сидит он в очень крутом месте — локацией был выбран Чумной форт в Петербурге. К сожалению, снять именно в Чумном форте не удалось — он находится на реставрации, поэтому была построена декорация. Но снаружи показан именно этот форт.

— Известно, что сценаристы писали Сергея Разумовского с образа Павла Дурова. Вы ориентировались на него при работе над ролью?

— Зритель действительно может увидеть сходство с Дуровым, который основал знаменитую соцсеть. Но я не ориентировался на его образ при подготовке к роли.

— Комиксы и фильмы по ним часто транслируют мысль о победе добра над злом. В «Майоре Громе» такая же идея?

— Смотря о каком фильме вы говорите — о первом, втором, третьем… О третьем, наверное, лучше судить, когда он выйдет в прокат, когда зритель посмотрит и решит что-то для себя. Правда — она для каждого своя. Вообще, все необъективно. Вот, для меня главная мысль — такая.

— Вы интересовались культурой комиксов до того, как попали во франшизу?

— Нет, не интересовался, так уж вышло, что это прошло мимо меня.

— А сейчас стали интересоваться — после того, как снялись в фильме, сценарий которого вдохновлен графическим романом?

— Не сказать, чтобы сильно, но я стараюсь следить за новинками, которые выходят у Bubble Comics. Особенно относящимся к персонажу Разумовского — как любой эгоцентричный артист, я интересуюсь своим персонажем.

— В вашей фильмографии немало персонажей отрицательных — Бриллинг в сериале «Фандорин. Азазель», тот же Разумовский, сейчас вышел сериал «Калимба», где ваш герой тоже нехороший…

— А кто хороший? Я раньше всегда отвечал «да» на этот вопрос, а потом подумал — а кто хороший-то? Человек сплетен из плохих и хороших поступков. Есть поступки, о которых потом думаешь: «Господи, какой же я был дурак!» Я считаю, что нет плохих людей, есть обстоятельства.

— И все же — что, на ваш взгляд, видят в вас режиссеры, приглашающие вас на роли людей «в обстоятельствах»?

— Думаю, строение моих бровей….

— А серьезно?

— Ну откуда я знаю, что видят во мне режиссеры. Предпочитаю наивно думать, что я хороший актер.

— В одном из интервью на радио вы говорили, что начинали свою творческую деятельность не как актер, а как музыкант, барабанщик. Как получилось, что вы попали в Российский государственный институт сценических искусств?

— Я не помню точно, когда решил туда поступать. Просто в какой-то момент подумал, что ничего больше делать не умею. Даже не знаю, почему именно так решил — у меня не было какого-то опыта серьезного, кроме школьных спектаклей. Но поступить в театральный — это тоже задача. Там было 200 или 300 человек на место.

— Напрашивается вопрос, как вы учились в школе.

— Ну, в институте у меня красный диплом, а в школе я… (смеется.) После девятого класса, когда начались перемены, — сменил несколько школ, — заиграло это, подростковое. Жить захотелось, гулять, заводить романы, стало не до учебы. Но выпускные экзамены после 11 класса я сдал почти все на 90 с чем-то баллов. Не знаю, как я это сделал. Видимо, все-таки знания когда-то были в моей голове. Но выветрились!

— А как обстоят дела в музыкальной карьере?

— У меня группа Chili Cheese — это ребята, с которыми мы играли еще до моего отъезда в Питер в 2016 году. У нас уже было концертов пять-шесть, сейчас записывается альбом, летом будет тур. В общем, планы большие. Сейчас альбом пишется, одна песня выпущена. Надеюсь, закончатся съемки во Вьетнаме, я вернусь и более активно всем этим займусь.

— А во Вьетнаме что вы снимаете?

— Я не могу вам сейчас рассказать, пока секрет.

— Какую рок-звезду вы бы хотели сыграть?

— У меня никогда не было какого-то желания кого-то сыграть. Я человек, который полностью открыт к любому сценарию, к любому варианту. Так что не могу сказать, что есть какой-то музыкант, которого я знаю, обожаю и мечтаю сыграть. А вот если кто-то превратит чью-то биографию в сценарий и мне пришлет, там уже можно будет смотреть.

— Вы не раз говорили, что Петербург — лучший город Земли, хотя выросли в Москве. Чем вам близок этот город?

— Я не знаю. Просто именно там мне комфортно, хорошо, приятно. Я люблю Питер не за архитектуру, не за количество воды, не за близость к морю. Просто меня в него тянуло с самого детства. Объяснить, что конкретно тянуло, я не могу, называю это атмосферой, но и это очень приблизительное слово.

— А места любимые в Петербурге есть?

— Нет. Я приезжаю — и просто хожу. Без навигатора, без всего — просто идешь, идешь и идешь.

— Вас часто можно видеть в косухе. Это часть вашего имиджа рок-музыканта?

— У меня нет косухи, это кожанка. Косуха — это когда молния наискосок, по диагонали, а это просто кожаная куртка. Я ее, будучи студентом, нашел в секонд-хенде Петербурга. Потом выяснилось, что это натуральная кожа и на самом деле очень дорогая вещь — иногда секонды не знают про это. Я ее купил за 5 тыс. рублей, когда у меня было 8 или 9 на ближайшие две-три недели. Ну, студенчество — всем знакомый период. До сих пор горжусь этой курткой. Но это не образ. Просто я ношу, что нравится.

— «Майор Гром: Игра» стал фильмом закрытия 46-го ММКФ. Переживали перед первым показом картины?

— Я очень люблю этот проект. Если судить по тому, что я видел на озвучке и на монтаже, — мне кажется, получилось очень крутое кино. Я не категоричен и никогда ничего не утверждаю до конца, но то, что этот фильм стал старше, как будто бы масштабнее, драматичнее, если хотите, — это абсолютный факт.

— Вы часто ходите на светские мероприятия — премьеры, презентации, показы?

— Когда зовут, хожу.

— И как вам дается светская жизнь?

— Я люблю такие вещи, потому что такие премьеры объединяют людей — круто видеть знакомые лица. Понятно, что после проекта, даже если вы очень дружили во время съемок, вы с вероятностью 90% разбежитесь по своим жизням. Поэтому всегда радостно на каких-то показах встретить людей, с которыми когда-то работал.

— Но там еще надо фотографироваться…

— Это я не люблю. Фотосессии — это для меня всегда большой стресс, как бы смешно это ни звучало.