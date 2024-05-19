Голливудская актриса Деми Мур вышла на публику в эффектном наряде. Фотографии опубликованы на сайте Daily Mail.

61-летняя Деми Мур стала гостьей церемонии вручения премии Chopard Trophée Awards, которая состоялась 17 мая в Каннах. Для светского мероприятия голливудская актриса выбрала облегающее платье-бюстье Balenciaga синего цвета, украшенное пайетками. Образ знаменитости дополнили бриллиантовые украшения Chopard: колье и кольцо. Визажисты сделали Деми Мур вечерний макияж с черными стрелками и розовыми губами.

У актрисы есть трое дочерей от Брюса Уиллиса. Артисты прожили в браке почти 13 лет, с 1987 по 2000 год. После развода, в 2009-м, Брюс Уиллис женился на модели Эмме Хеминг, которая моложе него на 23 года. Влюбленные воспитывают двух дочек: Мейбел Рей и Эвелин Пенн.

В прошлом году семья Брюса Уиллиса сообщила, что у актера развилась лобно-височная деменция. Эта болезнь приводит к постепенной потере когнитивных способностей. Недавно тяжелобольного Брюса Уиллиса засняли с внучкой.