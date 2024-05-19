49-летняя звезда «Отчаянных домохозяек» случайно показала трусы на красной дорожке в Каннах

Голливудская актриса Ева Лонгория случайно показала трусы на Каннском кинофестивале. Фотографии звезды сериала «Отчаянные домохозяйки» опубликованы на сайте The Sun.

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49-летняя Ева Лонгория появилась на красной дорожке в голубом макси-платье на бретелях и с длинным шлейфом, которое подчеркнуло ее фигуру. Наряд с разрезом до бедра был украшен стразами. Знаменитость также надела серьги и серебристые туфли на каблуках. Когда актриса спускалась по лестнице, она случайно показала свое нижнее белье.

Ева Лонгория вышла замуж за бизнесмена Хосе Антонио Бастона в 2016 году. Этот брак для актрисы стал третьим. Летом 2018 года знаменитость родила мужу сына Сантьяго. После родов Ева Лонгория активно занялась спортом, чтобы быстрее привести себя в форму. Она делилась результатами похудения со своими поклонниками в социальных сетях. Звезда призналась, что строго следит за питанием и ведет здоровый образ жизни.

Недавно стало известно, что Ева Лонгория вместе с мужем и ребенком переезжает из Лос-Анджелеса в Испанию. По информации журналистов, сейчас актриса и предприниматель перевозят вещи, а также занимаются продажей своего дома в Беверли-Хиллз. Супругам пришлось снизить цену на недвижимость с $22,8 до $18,9 миллиона.