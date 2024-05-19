Умерла звезда сериала про колли «Лэсси» Барбара Фуллер. Об этом сообщает «Российская газета».

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На 103-м году жизни в Лос-Анджелесе умерла актриса Барбара Фуллер, сыгравшая в семейном сериале «Лэсси». О смерти знаменитости сообщил ее крестник. Причина смерти неизвестна.

Барбара Фуллер также сыграла в мыльной опере «Семья одного человека», фильмах «Пламя юности», «Псевдоним Чемпион», «Дикая орда», «Бандиты одинокого сердца», «Запятнанные», «Женщины из штаба» и «Гавань „Пропавшие люди“».

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