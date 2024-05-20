Дженнифер Лопес и Бена Аффлека засняли вместе на фоне слухов о разводе

Супруги сидели в машине и улыбались в камеру

Противоречивые сигналы, поступающие от Джей Ло и Аффлека, который день будоражат взволнованную общественность. Пара то надевает, то снимает обручальные кольца, Дженнифер лайкает странный пост о расставании в соцсетях, а потом они снова появляются вместе как ни в чем не бывало.

Так, Аффлек засветил экран своего мобильного, пока сидел в машине. На заставке входящего вызова красовалась Лопес, подписанная как «Дженнифер Аффлек». Позже пару сфотографировали сидящими рядом в машине — обе звезды улыбались. Но как будто не очень искренне.

Накануне Бена и Джей Ло также видели на школьном спектакле, в котором участвовала 15-летняя дочь Бена Серафина. Однако наблюдатели отметили, что Бен и Дженнифер вели себя как абсолютно чужие люди, а позже разъехались каждый в свою сторону. О разладе пары говорили уже давно, супруги будто отдалились друг от друга. Так, певица проводит много времени вдали от дома, а актер занят съемками в новом проекте.