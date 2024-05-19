Внуки в США, переломы на шоу, эмиграция: как живет Екатерина Стриженова

За плечами Екатерины Стриженовой более 50 ролей в кино, однако большинство россиян полюбили ее как ведущую передачи «Доброе утро» на Первом канале. Как живет знаменитость, что известно о ее здоровье и личной жизни, правда ли, что она собиралась эмигрировать?

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Правда ли, что Стриженова хотела эмигрировать

В феврале 2022 года в Сети распространились слухи, что журналистка покинула шоу «Время покажет» и эмигрировала вместе с супругом в Армению. На самом деле поездка Стриженовой носила туристический характер, поэтому артистка была возмущена сплетнями, заставившими переволноваться свекровь.

«Приземлилась. Включила телефон. Узнала о себе много нового. Здесь без юриста не обойтись. Прежде, чем я разберусь с людьми, которые запустили фейк, оклеветали меня и принесли репутационные потери», — подчеркивала ведущая в соцсетях.

Как Екатерина Стриженова сохраняет стройность

Актриса пробовала сидеть на различных диетах, чтобы держать себя в тонусе. Стриженова рассказывала, что наиболее эффективным для нее оказалось кетопитание, однако в 2024 году эта мера перестала приносить нужные звезде результаты и она обратилась к врачу. Выяснилось, что у телеведущей низкий уровень железа.

«В 2019-м году я сидела на кетодиете, через день занималась, и вес хорошо уходил. Теперь я снова села на кетодиету, но не пошло. Стали разбираться почему. Поехала к эндокринологу и специалисту по гормональной медицине, сдала все анализы и выяснилось, что железо на нуле», — откровенничала 55-летняя артистка в беседе с журналистами.

Ради стройной фигуры Стриженова отказалась от углеводов в виде макарон и сахара, а также сладких фруктов. Кроме того, звезда ходит в бассейн и занимается с тренером в спортзале.

«По совету Николая Цискаридзе я соблюдаю интервальное голодание 8/16, плюс не ем после спектакля. А поскольку я играю приблизительно по 12 спектаклей в месяц, у меня получается 12 дней без ужинов», — объясняла актриса.

Правда, в 2021 году ведущая навлекла на себя гнев поклонников. Стриженова опубликовала видео с отдыха в Крыму, после чего многие подписчики отметили, что из-за фильтров знаменитость на себя не похожа.

«Что-то Вы совсем на себя не похожи. Я не про загар», «Фильтра многовато. Все заигрались и считают, что реально так выглядят», «На себя не похожа ни внешне, ни голосом. Заигралась в красотку», «Да, личико не Стриженовой, нет той изюминки», - писали пользователи Сети.

Что известно о здоровье Екатерины Стриженовой

В 2008 году звезда принимала участие в шоу «Ледниковый период» вместе с фигуристом Алексеем Тихоновым. Во время репетиций Стриженова сломала два ребра. Хотя супруг уговаривал актрису оставить проект, она все же рискнула и дошла до финала.

В марте 2021 года в студии «Время покажет» Стриженова, объявив о рекламной паузе, отошла на несколько шагов назад и упала в прямом эфире, не заметив ступеньку. В результате инцидента ведущая сломала руку, из-за чего ее пришлось экстренно оперировать. Несмотря на серьезность полученной травмы, Стриженова быстро восстановилась и вернулась к работе.

В июле 2023 года актриса вновь оказалась в больнице. Теледива почувствовала недомогание и приехала в клинику. После обследования у нее обнаружили анемию. Знаменитости назначили капельницы и оставили на несколько дней в стационаре.

StarHit предполагал, что у Стриженовой низкий уровень гемоглобина. По информации издания, чаще всего анемия — следствие переутомления.

Что известно о личной жизни Екатерины Стриженовой

Телеведущая больше 30 лет состоит в браке с продюсером и актером Александром Стриженовым. Супруги решили пожениться еще будучи подростками, однако родители настояли, чтобы свадьба состоялась, когда девушке исполнится 18 лет. Через год после свадьбы у пары родилась дочь Анастасия. В 2000-м у влюбленных родилась младшая наследница Александра. В 2021 году звездная чета выиграла в номинации «Лучшая телепара» премии Вest Style Awards.

Старшая дочь Стриженовых состоит в браке с финансистом Петром Грищенко. Пара воспитывает троих детей: годовалых близнецов Александра и Георгия, а также шестилетнего Петра. Сейчас чета проживает в Нью-Йорке, поэтому Стриженова редко видится с внуками, в основном наблюдая за тем, как они растут. Наследница балует маму фото и видео с детьми.