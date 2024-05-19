Звезда «Доярки из Хацапетовки» рассказала, как поправилась на 30 кг

Российская актриса Евгения Осипова, известная зрителям по сериалам «Доярка из Хацапетовки» и «Закрытая школа», рассказала о подробностях развода с мужем после 11 лет брака.

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36-летня актриса рассказала, что разногласия с супругом - кинооператором Анатолием Симченко – начались еще задолго до развода. В этот период стало врачи поставили их старшему сыну диагноз сахарный диабет.

По словам Осиповой, она ожидала, что болезнь сблизит их с мужем, однако произошло наоборот – он стал приходить поздно домой, а позже она попросила его съехать. Семья продолжала ездить вместе отдыхать, однако воссоединения не произошло.

Актриса призналась, что на фоне переживаний из-за болезни сына и развода с супругом она поправилась на 30 килограммов.

Отметим, что на новогодние праздники Осипову заметили на катке на Красной площади вместе с журналистом и продюсером Андреем Карповым, который младшее на 18 лет.