Звезда сериала «Чики» объяснила, почему избегает красных дорожек

Актриса Алена Михайлова призналась в беседе с Hello!, что испытывает сильный стресс при выходе на красную дорожку.

Михайлова объяснила, что больше любит находиться «в тени» — сделать свою работу и «уйти в свою жизнь».

«Себя я воспринимаю как человека странного, до конца даже самой себе непонятного», — поделилась актриса.

Михайлова отметила, что никогда не мечтала стать актрисой и не «не грезила известностью». В юношестве она занималась спортом — легкой атлетикой, баскетболом и футболом.

«У артиста есть возможность прожить в рамках одной жизни множество судеб, перемещаться во времени и пространстве, пропускать через свое тело и психику разные энергии. С одной стороны, это подарок и привилегия. С другой — ты и есть тот инструмент, которым работаешь», — рассказала артистка.

Алена Михайлова дебютировала в кино в 2018 году в картине «Надломленные души». Она получила известность после роли Марины в сериале «Чики». В ее фильмографии 15 проектов. Среди них такие работы, как «Водоворот», «Жена Чайковского», «Преступление и наказание».

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