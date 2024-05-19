Звезду "Мастера Маргариты" подозревают в романе с Анджелиной Джоли

Актер Аугуст Диль ("Мастер и Маргарита") и голливудская звезда Анджелина Джоли были замечены в Берлине за приятным ужином. Пресса молниеносно заподозрила артистов в романе, передает издание Bild.

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Джоли и Диль познакомились на площадке "Бесславных ублюдков" - в картине играл Брэд Питт, супруга его навещала во время съемок. Через несколько лет актеры играли в фильме "Солт". Уточнено, что Джоли и Диль недавно поужинали в ресторане и были замечены позднее на прогулке по улицам немецкой столицы..

После разукрашенного скандалами развода Джоли и Питта, увенчавшегося многолетней тяжбой за винодельню Château Miraval во Франции, актер сменил несколько подружек. Последнее серьезное увлечение Питта - модель Инес Де Рамон. О личной жизни Джоли общественности мало что известно.