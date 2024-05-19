Сын Немоляевой ответил на слухи о госпитализации матери

Сын народной артистки России Светланы Немоляевой, актер Александр Лазарев сообщил Пятому каналу, что информация о госпитализации матери не соответствует действительности. По его словам, актриса «в порядке». Так он ответил на вопрос журналистов о самочувствии матери.

Это неправда, слухи все, — подчеркнул Александр Лазарев.

Ранее стало известно об отмене спектакля «Бешеные деньги». В постановке задействована звезда фильма «Служебный роман» Светлана Немоляева. В пресс-службе Театра Маяковского уточнили, что спектакль покажут 1 июля. Приобретенные билеты будут действительны в эту дату. Для возврата средств зрителям порекомендовали обращаться в кассы театра.

В пресс-службе учреждения отказались комментировать самочувствие Немоляевой. В театре также не сказали, где артистка находится в настоящее время.

Информацию об экстренной госпитализации актрисы опубликовал Telegram-канал «112». По данным источника, 87-летняя звезда советского кино «почувствовала себя плохо» 19 мая. Авторы канала утверждали, что Немоляеву госпитализировали в одну из столичных больниц с «подозрением на коронавирусную инфекцию».