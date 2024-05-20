Актриса Наталья Хорохорина вспомнила, как врачи лечили ее перелом гимнастикой

Актриса театра и кино Наталья Хорохорина призналась, что врачи порекомендовали ей лечить травму руки гимнастикой, что лишь ухудшило ее состояние. Об этом заслуженная артистка РФ рассказала на программе «Звезды сошлись».

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«Ночь я промучилась, а потом ко мне пришла целая делегация, дословно: «Мы там туда к вам не полезем. Вот вам список упражнений, которые вы должны делать дома». Со слезами делала, упорно», — вспомнила Хорохорина.

Она призналась, что затем пошла к другому врачу, который направил ее на срочную операцию. Выяснилось, что у артистки был закрытый перелом бугорка левой плечевой кости, а после гимнастических упражнений у актрисы появилось смещение.

«Как доктор сказал, мне вбили туда гвоздь [во время операции], пластину поставили», — поделилась знаменитость.

Недавно сообщалось, что актрису Светлану Немоляеву экстренно госпитализировали в Москве. У артистки подозревают наличие коронавируса.

20 апреля Немоляева приходила на открытие ММКФ при сильном ветре. Тогда звезда рассказывала, что не жалуется на самочувствие. Она радовалась, что здоровье еще позволяет ей работать.