Двойник Сиенны Миллер: актриса привела на красную дорожку свою 11-летнюю дочь

Сиенна Миллер появилась на премьере фильма «Горизонт: Американская сага» в компании своего бойфренда Оли Грином и дочери Марлоу, пишет DailyMail.

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42-летняя актриса продемонстрировала неземной образ в полупрозрачном платье, а девочка позировала рядом с мамой в белом платье с акцентным розовым бантом на талии. Многие отметили, как похожа Марлоу на звездную маму, окрестив ее двойником артистки.

Примечательно, что это стало первым появлением 11-летней девочки на красной дорожке: до этого звезда впервые показала лицо наследницы в 2020 году.

Сиенна родила Марлоу в отношениях с бывшим — Томом Старриджем, с которым они были вместе с 2011 по 2015 год.

Совсем недавно, в январе, у кинозвезды родилась вторая дочь и первый ребенок от 27-летнего Оли.