Дейзи Ридли хотела бы видеть Джона Бойегу в новой части «Звездных войн»

Дейзи Ридли в недавнем интервью The Hollywood Reporter сообщила, что хотела бы увидеть Джона Бойегу, сыгравшего Финна в последней трилогии «Звёздных войн», в новой части франшизы со своим участием.

© Чемпионат.com

По словам Ридли, она была бы рада вновь поработать над лентой со своим коллегой по прошлым частям серии.

Да, это абсолютно точно. Такое чувство, что он должен быть с нами, да.

Ранее Кэтлин Кеннеди сообщала, что действие нового фильма развернётся спустя 15 лет после событий девятого эпизода «Звёздных войн». Лента расскажет о попытке мастера-джедая Рей Скайуокер восстановить Орден джедаев.